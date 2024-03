Roma: protesta Ncc a piazza Repubblica, carro funebre con foto Salvini e Maccanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro cartello sopra un furgone vela elenca le richieste della categoria: "Stralcio del foglio di servizi elettronico, riforma completa della legge 21 del 92, immediata modifica dell'articolo 85 del codice della strada e tassametro fiscale e geolocalizzazione per taxi". Nella piazza sventolano bandiere tricolori e delle associazioni che hanno aderito alla protesta. Sopra alcuni veicoli, inoltre, sono stati attaccati altri cartelli. Uno di questi porta la scritta "Salvini + Maccanti + Rixi = lobby taxi", mentre sopra un altro si legge: "Sacrificati per il voto di scambio". Sopra degli striscioni dell'associazione siciliana Noleggio con conducente, rivolti al ministro Salvini, si legge invece "Le imprese che producono il Pil non si toccano, Salvini parole tue", "Salvini nemico delle imprese sane" e "Salvini come Bruxelles, burocrate anti imprenditorialità". A margine della piazza, presidiata dalle forze dell'ordine, sono state installate delle casse con dei microfoni. (Rer)