Speciale scuola: Valditara, vicinanza al dirigente scolastico aggredito, ripristinare legalità

- Esprimo la vicinanza, mia e del ministero, a Raimondo Pietroletti, dirigente scolastico dell’istituto San Gabriele di Roma, aggredito da un familiare di uno studente a seguito di un provvedimento di sospensione adottato nei confronti del ragazzo, reo di aver preso a parolacce un insegnante. Così in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “La ferma condanna dell’accaduto e l’augurio, con tutto il cuore, di pronta guarigione al dirigente Pietroletti non bastano, perché chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce l’Istituzione stessa. È mio dovere, come ministro, portare avanti, con determinazione, come sto facendo quotidianamente, ogni misura utile a ripristinare la cultura della legalità e del rispetto a tutela di tutta la comunità scolastica”, aggiunge. (Rin)