Speciale scuola: Save the Children, 4,5 milioni di bambini in Yemen non la frequentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo nove anni di conflitto in Yemen, due bambini su cinque, ovvero 4,5 milioni, non frequentano la scuola, e i minori sfollati hanno il doppio delle probabilità di abbandonarla rispetto ai loro coetanei. Lo riferisce un nuovo rapporto di Save the Children, intitolato "Hanging in the Balance: Yemeni Children's Struggle for Education”. Un terzo delle famiglie intervistate in Yemen ha almeno un bambino che ha abbandonato la scuola negli ultimi due anni nonostante la tregua mediata dalle Nazioni Unite che è entrata in vigore nel 2022. Sebbene sia ufficialmente scaduta, le parti in conflitto hanno continuato ad aderire agli elementi fondamentali della tregua e i combattimenti su larga scala non si sono riaccesi. Tuttavia, mentre il tasso di mortalità è diminuito, tre quarti degli studenti (76 per cento) hanno riferito che il loro senso di sicurezza non è aumentato, mentre il 14 per cento delle famiglie cita la violenza come causa diretta dell'abbandono scolastico. La violenza in corso e il collasso dell'economia in Yemen hanno spinto due terzi della popolazione al di sotto della soglia di povertà e hanno provocato lo sfollamento di circa 4,5 milioni di persone, ovvero il 14 per cento della popolazione, la maggior parte della quale è stata sfollata più volte. (Com)