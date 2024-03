Speciale scuola: università, Roccella, tra chi protesta prevale l'intolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella in una intervista alla "Stampa" nega che il clima di violenza sia stato alimentato anche dalle campagne di odio condotte dalla destra, considera le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa su via Rasella e le Fosse Ardeatine una "normale dialettica politica" e attacca il movimento femminista che protesta all'università di Torino pur riconoscendo il valore delle azioni di chi sta facendo emergere abusi e molestie all'interno dell'ateneo. Il ministro Lollobrigida teme che questa tensione nelle università preluda al ritorno del terrorismo: "Non temo il terrorismo - spiega Roccella - ma gli sviluppi che possiamo vedere benissimo in altri Paesi dove si assiste al diffondersi della cultura woke con le censure, la riscrittura della storia, il tentativo di cambiare i testi canonici o persino riscrivere le fiabe". Quanto alle dichiarazioni del presidente del Senato e della presidente del Consiglio su via Rasella e le Fosse Ardeatine: "Questo rientra in una normale dialettica politica e storiografica. Non mi riferivo a opinioni politiche diverse, che fanno parte di un confronto di opinioni e di battaglie culturali che ci sono sempre state ed è bene che ci siano. Penso alla cancellazione delle opere nate in un contesto storico e che vanno ovviamente inserite in quel contesto invece di cancellarle. Se si arriva a contestare Dante e a censurare Via col vento siamo alla fine della cultura e della libertà degli autori". (Rin)