Russia: Carfagna, Salvini non può applaudire regime e restare vicepremier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Con l'Occidente o con Putin? La nostra mozione di sfiducia contro Matteo Salvini chiede innanzitutto una risposta chiara a questa domanda. Non si può stare con le democrazie europee e applaudire il regime russo che le minaccia. L'Italia non può avere due linee sulla guerra e sui rapporti internazionali. Salvini non può tenere in piedi il patto con Russia unita e restare vicepremier". Lo scrive su X (ex Twitter) Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)