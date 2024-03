Lombardia: Polizia di Gallarate denuncia un uomo per truffa con il metodo "Rip Deal”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Gallarate ha denunciato un uomo per truffa con il metodo "Rip Deal". Questa truffa consiste di fatto in un cambio valuta "sporco". Gli autori si fanno consegnare dalla vittima del denaro autentico o beni di valore, in cambio di una somma dal valore maggiore in un'altra valuta, o del medesimo conio, estremamente vantaggiosa, che in seguito risulterà falsa o con valore minore. Solitamente, i truffatori consegnano alle vittime denaro falso, banconote annerite o carta straccia, coperta solo in superficie da banconote vere. - impossessatosi di sei orologi del marchio "Rolex" pagati all'ignaro venditore quasi interamente con banconote false. In data 23 gennaio, presso il Commissariato di P.S. perveniva una richiesta d'intervento da parte del personale di un albergo cittadino, in quanto un loro cliente, cittadino spagnolo, riferiva di essere stato appena derubato di sei orologi marca Rolex. Atteso ciò, i poliziotti lo raggiungevano e acquisivano la relativa denuncia. La vittima riferiva che nel mese di aprile del 2023, poneva in vendita, su un noto portale, un orologio ROLEX 1675 GMT per un prezzo di 20 mila euro. (segue) (Com)