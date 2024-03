Lombardia: Polizia di Gallarate denuncia un uomo per truffa con il metodo "Rip Deal” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni immediatamente successivi veniva contattato da uomo, presentatosi come un intermediario di orologi di lusso svizzero che gli proponeva di effettuare la trattativa fuori dal portale che avrebbe sì garantito la buona riuscita dell'operazione, ma che per tale servizio si sarebbe trattenuto una commissione. La vittima proponeva al sedicente commerciante svizzero la vendita di altri 5 orologi, sempre marcati ROLEX, chiedendo un prezzo complessivo di 53 mila euro per tutti e sei gli orologi. Dopo vari mesi di trattativa e due incontri preliminari avvenuti nella città spagnola di Valencia, venditore e compratore fissavano l'appuntamento definitivo per il giorno 23 gennaio a Gallarate. L'acquirente si premurava di pagare il volo dalla Spagna, l'albergo alla vittima e l'affitto di una sala riunioni all'interno del medesimo albergo. La vittima giungeva a Gallarate unitamente ad una sua amica. Nella tarda mattinata, si presentava in albergo il compratore unitamente ad un complice. Il complice si portava all'interno della sala riunioni, mentre il compratore si intratteneva con la vittima e la sua amica, spiegandogli come si sarebbe svolta la l'operazione, che prevedeva il pagamento dell'intera cifra in contanti. (segue) (Com)