Lombardia: Polizia di Gallarate denuncia un uomo per truffa con il metodo "Rip Deal” (3)

- A questo punto, vittima ed acquirente raggiungevano il complice nella sala riunioni, mentre l'amica della vittima ritornava in camera con gli orologi. Nella sala riunioni era già stata posizionata sulla scrivania in vetro una macchinetta conta soldi ed una apparecchiatura per controllare l'autenticità delle banconote. La vittima contava le banconote che venivano dall'acquirente riposte all'interno di una borsetta. Alla fine del conteggio delle banconote, la borsetta veniva sigillata con del nastro adesivo trasparente e trattenuta dall'acquirente. Il complice riprendeva le apparecchiature per contare i soldi e si allontanava, mentre acquirente e vittima si spostavano nella hall in attesa che arrivasse l'amica della vittima con gli orologi. Alla consegna degli orologi, l'acquirente consegnava la borsa con i soldi alla vittima. Poi, con un escamotage si allontanava dall'albergo lasciando sola la coppia. Rientrati in camera e, dopo avere aperto la borsetta, i due constatavano come questa contenesse tutte banconote fac-simile al di fuori di 7 banconote da 100 euro, ritenute vere. I rilievi della Polizia Scientifica permettevano di reperire delle impronte digitali sul tavolo della sala riunioni, che venivano successivamente associate ad uno dei due truffatori, che veniva quindi identificato per un uomo di origini Sinti di 30 anni, domiciliato in un comune limitrofo a Gallarate. Coordinati dalla Procura delle Repubblica di Busto Arsizio, venivano acquisite le immagini dell'albergo e della videosorveglianza cittadina, che permettevano di identificare l'autovettura su cui i due truffatori si erano dileguati. In data 20 marzo 2024, su delega dell'A.G. di Busto Arsizio ed a chiusura dell'indagine, venivano effettuate due perquisizioni domiciliari, che permettevano di rinvenire e sequestrare l'abbigliamento di uno dei due truffatori. (Com)