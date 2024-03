Speciale scuola: Roma, Santori (Lega), festa papà negata a scuola, squallido risultato corsi Lgbt Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti al sindaco di Roma Gualtieri "per il pessimo e squallido risultato ottenuto con i corsi Lgtb dedicati al personale capitolino". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. "Sosteniamo i genitori degli alunni della scuola per l'infanzia Ada Negri che si oppongono alla cancellazione della festa del papà, altro segnale del dilagare della cultura 'gender' negli istituti romani, a partire addirittura da quelli dedicati ai più piccoli. Ho presentato in Aula Giulio Cesare una mozione per chiedere di fermare questa attività 'di aggiornamento' che nulla ha a che fare con la didattica, né tocca le vere problematiche da affrontare negli istituti - aggiunge Santosi -, ma il Pd al governo del Campidoglio è sordo, e prosegue nella sua lotta contro la famiglia tradizionale accecato da un ideologismo talebano che fa vergogna anche al più irrazionale e sgangherato balbettio sull' inclusione e la tolleranza", conclude. (Com)