Bosnia: Consiglio dell'Ue proroga di due anni il quadro delle sanzioni

- Il Consiglio dell'Ue ha deciso oggi di prorogare per altri due anni, fino al 31 marzo 2026, il quadro per le misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina. "L'Unione europea manterrà quindi la capacità di imporre misure restrittive mirate a persone o entità che minacciano la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina", si legge in una nota del Consiglio. Le misure restrittive possono essere imposte anche nei confronti di coloro che minacciano seriamente la situazione della sicurezza nel Paese o che minano l'Accordo quadro generale per la pace di Dayton-Parigi. Le misure restrittive previste da questo quadro consistono nel congelamento dei beni, nel divieto di mettere a disposizione fondi e nel divieto di viaggiare nell'Ue per le persone fisiche. (Beb)