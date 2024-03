Fvg: vicepresidente, memoria 12 carabinieri uccisi indispensabile per futuro di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricordo dell’uccisione dei 12 carabinieri a Malga Bala, trucidati dai partigiani titini, è indispensabile per assicurare al nostro Paese un domani senza conflitti e violenze. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, a margine della commemorazione organizzata dall'Arma e dal comune di Tarvisio per l'ottantesimo anniversario dell'eccidio dei militari avvenuto il 25 marzo del 1944 sull'altopiano di Malga Bala, oggi in Slovenia. Nel 2009 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito a ogni carabiniere caduto la medaglia d'oro al merito civile. “Stiamo vivendo un presente caratterizzato dalla pace. L'auspicio è che questa condizione venga garantita in futuro anche grazie alla memoria di quanto realmente accaduto sul confine orientale”, ha detto Anzil. "Questi soldati rappresentano certamente un esempio per i carabinieri in servizio oggi ma anche per tutti gli italiani. In particolare - ha sottolineato il vicepresidente - per i giovani affinché siano artefici di una lunga stagione di pace". (Frt)