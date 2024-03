Conflitti interesse: Casu (Pd), la legge delega umilia il Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ha proseguito: "Non si può rinviare sempre al governo, ma occorre che il Parlamento si esprima direttamente su cosa intenda fare per il conflitto d'interesse. Si è invece azzerato tutto il lavoro fatto in sede di commissione Affari Costituzionali, cancellate le proposte e gli emendamenti e si dà al governo una delega in bianco di 24 mesi. Credo - ha concluso Casu - che l'obiettivo è quello di mantenere la situazione così com'è per un'altra legislatura". (Rin)