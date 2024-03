Kenya: almeno tre morti e 20 feriti in un attentato al confine con la Somalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono state uccise e 20 sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno artigianale avvenuta in un locale vicino alla stazione di polizia di Mandera, città del nord-est keniota situata al confine con la Somalia. Secondo quanto riferito al quotidiano "The Star" dalla polizia, l'ordigno era stato posizionato in un chiosco dov'erano sedute per mangiare diverse persone. Tra le vittime ci sono tre agenti di polizia e una donna, ritenuta la proprietaria del locale. (Res)