Speciale difesa: Crimea, sistemi difesa russi hanno abbattuto 10 missili lanciati contro il porto di Sebastopoli

- I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto nella notte più di 10 missili lanciati contro il porto di Sebastopoli, in Crimea. "Il nostro esercito sta respingendo un massiccio attacco a Sebastopoli", ha scritto su Telegram il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev. Una donna è rimasta ferita da una scheggia e varie infrastrutture sono state danneggiate, tra cui un edificio per uffici e una tubazione del gas, ha aggiunto il governatore. Il traffico marittimo e stradale tra la terraferma russa e la penisola di Crimea è stato sospeso per diverse ore, secondo quanto riferito dall'amministrazione dei trasporti locale. (Rum)