Speciale difesa: Gaza, forze Israele, arrestati 480 membri di Hamas e Jihad islamica nell'ospedale Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di Israele hanno arrestato 480 agenti di Hamas e della Jihad islamica durate l'operazione militare nell'ospedale Al Shifa di Gaza City, localizzando “armi e infrastrutture terroristiche” all’interno della principale struttura sanitaria della Striscia di Gaza. Lo hanno reso noto le Forze di difesa di Israele (Idf) nell’ultimo bollettino pubblicato. Contestualmente, i caccia israeliani hanno “colpito circa 65 obiettivi nella parte settentrionale e centrale di Gaza”, distruggendo un tunnel utilizzato per compiere attacchi, complessi militari dove operavano uomini armati e ulteriori infrastrutture militari. Nel centro della Striscia, i militari israeliani "hanno individuato e condotto un raid mirato in un laboratorio di produzione di droni appartenente ad organizzazioni terroristiche". A Khan Yunis, gli aerei da guerra hanno “colpito un'infrastruttura terroristica che veniva utilizzata come punto di raccolta per numerosi terroristi che operavano nel complesso al momento dell'attacco”. Intanto, fonti palestinesi riferiscono di una significativa attività militare israeliana nell'area dell'ospedale Nasser e nel quartiere di Amal, nella parte occidentale di Khan Yunis. Al momento non vi è alcuna conferma da parte dei portavoce delle Idf. (Res)