Agricoltura: Beduschi, in Lombardia bene export (+7,2 per cento) e aumento della produzione (+4,9)

- Il sistema agricolo lombardo ha superato nel 2023 i 10,5 miliardi di valore, con una produzione cresciuta del 4,9 per cento. Aumentano volumi (+ 2,6 per cento) e prezzi (+ 2,3 per cento), a fronte di una crescita della produzione nazionale che segna un + 2,7 per cento. A fotografare il valore dell'agricoltura lombarda anche il dato sul valore aggiunto (+ 5,2 per cento), attestando la performance del comparto regionale al di sopra del dato italiano complessivo, dove il dato si è ridotto del - due per cento. Questi, in sintesi, i dati del “Rapporto 2023 sul Sistema Agroalimentare della Lombardia” presentato a Unioncamere. "Il sistema agroalimentare lombardo - ha commentato l'assessore regionale all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi - nel 2023 ha fatto registrare risultati soddisfacenti, che confermano la capacità costante del mondo agricolo regionale di adattarsi a contesti globali instabili. Il nostro impegno è quello di continuare a supportare questo comparto strategico per migliorare il livello di competitività, coniugando le esigenze produttive agricole con la sostenibilità ambientale, economica e sociale attraverso l'investimento in innovazione". (segue) (Com)