Agricoltura: Beduschi, in Lombardia bene export (+7,2 per cento) e aumento della produzione (+4,9) (2)

- L'agricoltura lombarda, ha detto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, "si conferma un'eccellenza del sistema economico regionale con un apprezzamento dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Con l'export agroalimentare lombardo che è cresciuto del + 7,2 per cento a fronte del + 5,8 per cento italiano. Un risultato importante in un anno come il 2023 che ha visto una battuta d'arresto del commercio mondiale. Tali risultati positivi sono confermati anche dalle buone aspettative degli agricoltori per i prossimi mesi". Le aziende intervistate, a causa del lieve rallentamento dei costi, hanno evidenziato una redditività positiva nella seconda metà del 2023, in particolare nell'ultimo trimestre: il 30 per cento ha giudicato soddisfacente l'andamento degli affari, il 20 per cento invece negativo e il 50 per cento stabile. Le aspettative future degli agricoltori confermano un clima di fiducia positivo per il futuro. Le preoccupazioni riguardano invece la vulnerabilità del settore rispetto alle oscillazioni dei prezzi di vendita e di acquisto dei fattori produttivi, i vincoli più stringenti della PAC e i cambiamenti climatici. (segue) (Com)