Agricoltura: Beduschi, in Lombardia bene export (+7,2 per cento) e aumento della produzione (+4,9) (3)

- L'analisi del comparto agricolo per settore evidenzia alcuni dati: resta elevata la redditività nel comparto suinicolo, dove le quotazioni sono ai massimi degli ultimi anni dovuto al calo dell'offerta e con la tenuta della domanda finale. Continua a preoccupare la diffusione della Peste Suina Africana; è positiva la chiusura d'anno per il vino, dopo un anno non facile, grazie alla crescita dei prezzi legata agli scarsi esiti produttivi della vendemmia a livello nazionale (-20 per cento a fronte di un risultato lombardo in lieve aumento). Cresce inoltre l'export regionale, in controtendenza rispetto al dato italiano; è in difficoltà il comparto lattiero-caseario, dove l'indice di redditività si è progressivamente ridotto nel corso dell'anno per via dell'andamento cedente del prezzo del latte alla stalla e di una domanda debole dei consumatori. Nello specifico tengono le quotazioni del Grana Padano. Buone notizie sul fronte dei costi, in riduzione grazie alla discesa del prezzo dei mangimi; dopo il miglioramento nella prima metà dell'anno, resta nel complesso stabile la situazione dei cereali, con raccolti in crescita a seguito della crisi del 2022. Il livello di redditività si conferma però inferiore alla media: i costi rimangono elevati e i prezzi su livelli molto bassi, in particolare per mais e riso; il comparto delle carni bovine conferma un indice di redditività negativo, ma in miglioramento rispetto alla prima metà dell'anno grazie ai consumi domestici in ripresa e ai costi in riduzione. Andamento differenziato per i prezzi, con quotazioni che restano elevate per i vitelloni e scendono per i bovini adulti. (Com)