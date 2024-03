Istat: Pirro (M5s), record storico poveri, servono Rdc e salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco gli effetti della guerra di Giorgia Meloni ai poveri. Con l'abolizione del Reddito di cittadinanza (Rdc), il numero di persone in povertà assoluta ha raggiunto il record storico: circa 5,7 milioni nel 2023. All'Italia servono Reddito e salario minimo, non la sterile propaganda di questo governo". Lo scrive su X la capogruppo del Movimento cinque stelle in quinta commissione al Senato, Elisa Pirro, commentando i dati Istat. (Rin)