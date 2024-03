Messico: a gennaio attività economica in calo dello 0,6 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l’attività economica del Messico ha registrato un calo dello 0,6 per cento su mese, la quarta contrazione consecutiva e la più grande da agosto 2021. Lo rende noto l’istituto di statistica nazionale (Inegi) nell’ultima pubblicazione. La contrazione, si legge nel rapporto Inegi, è dovuta principalmente a un calo del settore primario (-12,9 per cento), accompagnato da una caduta del settore terziario (-0,5 per cento). Si è registrata invece una crescita dello 0,4 per cento nel settore secondario. (Mec)