Spagna: fonti stampa, ministero Interni non rafforza allerta antiterrorismo dopo attentato Mosca

- Il governo spagnolo mantiene il livello di allerta antiterrorismo a 4 dopo il grave attacco terroristico compiuto dallo Stato Islamico a Mosca, che ha provocato più di 130 morti. Come indicato fonti del ministero dell'Interno all'agenzia di stampa "Europa Press”, la scorsa settimana era stato deciso un rafforzamento speciale della prevenzione antiterroristica in occasione della Pasqua e la situazione viene valutata costantemente. "Non ci sono nuovi sviluppi", hanno riferito le fonti, interpellate sull'eventualità che l'esecutivo decida di aumentare il livello di allerta come ha fatto la Francia. Le attuali misure di prevenzione sono in vigore dalla mezzanotte del 22 marzo e saranno mantenute fino alle 15 del 2 aprile. (Spm)