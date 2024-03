Treviso: azienda evade fisco e nasconde proventi alle Bahamas, sanzione di 1,2 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno ottenuto il rimborso di 1,2 milioni di euro pari all'importo, compreso di sanzioni e interessi, di imposte evase tra il 2015 e il 2018, da una società trevigiana, specializzata nel commercio di software e applicativi informatici, che, come riporta una nota è stata "ritenuta responsabile di aver occultato parte dei proventi illeciti alle Isole Bahamas". L'impresa era riuscita a risparmiare Iva, Ires e Irap grazie all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto giuridico di diritto maltese, ammontanti a circa 1,5 milioni di euro e relative all'utilizzo di un software di cui l'impresa con sede a La Valletta, a sua volta partecipata da una società con sede in Liechtenstein, sarebbe stata licenziataria. Grazie alla cooperazione internazionale, si era scoperto che il pagamento delle fatture era avvenuto prevalentemente con bonifici su un conto corrente acceso in Repubblica Ceca; da qui il denaro, attraverso una fiduciaria, era transitato a Dubai, negli Emirati Arabi, e, infine, riaccreditato, per 285 mila euro, su due conti di una banca delle Bahamas, territorio qualificato come "paradiso fiscale", che però, a decorrere dal 2019, collabora con l'Italia e favorisce lo scambio delle informazioni, come è avvenuto in questo caso. (Rev)