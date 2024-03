Ue: Ccia Europa, indagini Commissione su rispetto Dma sono premature, processo potrebbe essere politicizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio delle prime indagini preliminari nell'ambito della legge sui mercati digitali (Dma) a pochi giorni dalla scadenza del termine per l'adeguamento alla normativa mette in crisi l'idea che le aziende e la Commissione europea lavorino insieme per attuare con successo il Dma. Lo ha dichiarato in una nota il vicepresidente senior e responsabile della Ccia Europa (Associazione dell'industria del computer e delle comunicazioni), Daniel Friedlaender, dopo la decisione dell'avvio delle indagini da parte della Commissione europea sulla non conformità di Apple, Meta e Alphabet alla legge sui mercati digitali. "La tempistica di questi annunci, mentre i lavori sulla conformità al Dma sono ancora in corso, fa pensare che la Commissione possa cogliere la palla al balzo. A parte i possibili risultati, questa mossa rischia di confermare i timori del settore che il processo di conformità al Dma possa finire per essere politicizzato", si legge nella nota. (segue) (Beb)