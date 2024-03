Ue: Ccia Europa, indagini Commissione su rispetto Dma sono premature, processo potrebbe essere politicizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scorsa settimana il team di conformità del Dma della Commissione ha ribadito la 'cooperazione senza precedenti' richiesta e la necessità di prendere tempo per valutare le soluzioni di conformità di ciascuna azienda e le ampie modifiche apportate ai loro servizi. Eppure, queste indagini preliminari avviate oggi potrebbero compromettere questo processo", continua Friedlaender. "La conformità al Dma è iniziata meno di tre settimane fa, il 7 marzo. Solo la settimana scorsa, i funzionari della Commissione hanno sottolineato la necessità di vedere e studiare i dati sull'impatto del Dma. Come tutti sappiamo, la raccolta dei dati richiede tempo. Ciò che vediamo ora, tuttavia, invia un segnale preoccupante: l'Ue potrebbe precipitarsi in indagini senza sapere su cosa sta indagando. Questo tipo di approccio dovrebbe preoccupare le aziende di tutte le dimensioni", prosegue la nota della Ccia. (segue) (Beb)