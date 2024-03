Ue: Ccia Europa, indagini Commissione su rispetto Dma sono premature, processo potrebbe essere politicizzato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavori sulla Dma della scorsa settimana hanno evidenziato molte aree di incertezza legate all'implementazione dove diversi settori e gruppi di richiedenti accesso hanno espresso richieste diametralmente opposte, che non saranno facilmente risolte. Molti rischi e opportunità sono ancora in fase di revisione, quindi l'avvio di indagini sembra prematuro", specifica il comunicato. "Invece di ricorrere a misure punitive, speriamo che queste indagini siano un'altra occasione per le aziende impegnate a rispettare il Dma di avere un dialogo aperto con la Commissione, lavorando insieme per ottenere mercati digitali equi e contendibili. Questo è il tipo di ambiente collaborativo che il Dma dovrebbe promuovere", conclude la nota. (Beb)