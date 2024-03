Bangladesh-Bhutan: visita re Jigme, firmati tre protocolli d’intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh e il Bhutan hanno firmato oggi tre nuovi protocolli d’intesa e hanno rinnovato il memorandum sugli scambi culturali. I tre nuovi protocolli hanno per oggetto l’istituzione di una zona economica speciale per gli investimenti bhutanesi nel distretto bengalese di Kurigram, l’apertura di un’unità di chirurgia plastica a Thimphu, capitale del Bhutan, e la cooperazione in materia di diritti dei consumatori. I documenti sono stati firmati a Dacca in occasione della visita del re del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, che ha presenziato alla cerimonia della firma insieme alla prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina. I due leader hanno in programma un colloquio bilaterale. Domani il sovrano bhutanese sarà ospite speciale delle celebrazioni del Giorno dell’indipendenza del Bangladesh.(Inn)