I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Sudan: al Burhan, nessun negoziato in corso con i miliziani di Dagalo - Non è in corso alcun negoziato fra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf). Lo ha dichiarato ai media l'assistente del capo delle Forze armate sudanesi (Saf), generale Yasser Al-Atta, confermando tuttavia che il generale e presidente del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fattah al Burhan, ha ricevuto alla sede militare di Omdurman il governatore del Darfur Minni Minnawi, leader del Movimento di liberazione del Sudan (Slm-Mm) e già firmatario dell'Accordo di pace di Giuba firmato con il governo sudanese il 3 ottobre del 2020. Lo scorso 16 novembre Minnawi ed il leader del Movimento giustizia e uguaglianza (Jem) Gibril Ibrahim - due dei principali firmatari dell’accordo - sono usciti dalla neutralità e dichiarato che sosterranno ufficialmente l'esercito contro le Rsf del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Intanto al Burhan ha ricevuto una delegazione di alto livello del Meccanismo messo in atto dall'Unione africana per la risoluzione del conflitto in Sudan. I delegati sono stati anche al Cairo e ad Addis Abeba, dove hanno incontrato le rispettive autorità. (Res)