I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: oggi voto al Consiglio di sicurezza Onu su cessate il fuoco per Ramadan - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà oggi la risoluzione per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario durante il Ramadan, il mese sacro per i musulmani che digiunano dall’alba al tramonto. L’esame della bozza di risoluzione preparata da dieci membri non permanenti dell’organismo è stato rinviato da sabato a oggi e ha l’appoggio di Russia e Cina e di 22 nazioni arabe. Il voto di oggi segue il veto di Cina e Russia sulla risoluzione degli Usa votata venerdì, 23 marzo, che chiedeva, anch’essa, un “immediato cessate il fuoco” a Gaza. Gli Stati Uniti hanno messo in guardia dal fatto che il voto di oggi potrebbe danneggiare i negoziati in corso per fermare le ostilità, portati avanti da Usa, Egitto e Qatar, annunciando che Washington potrebbe esercitare il proprio diritto di veto. (segue) (Res)