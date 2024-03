© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Unicef, nel nord della Striscia la carestia è imminente - La "carestia è imminente nel nord di Gaza. I bambini stanno morendo per malnutrizione e disidratazione. Le organizzazioni umanitarie devono avere un accesso completo e sicuro per raggiungere i bambini e le famiglie che hanno bisogno ovunque a Gaza. Le vite e il benessere dei bambini sono in bilico". Così su X la direttrice generale di Unicef, Catherine Russell. (segue) (Res)