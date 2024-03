© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: presidente parlamento Iraq, senza fine guerra nessuna stabilità per regione - Senza la fine della guerra nella Striscia di Gaza, non ci può essere alcuna stabilità per la regione. Lo ha affermato presidente del parlamento iracheno, Mohsen al Mandalawi, nel corso di un incontro con l'ambasciatore della Repubblica dell’Iran a Baghdad, Muhammad Kazem Al Sadiq. Durante il colloquio, Al Mandalawi ha inoltre sottolineato la necessità di "attivare il lavoro delle commissioni parlamentari di amicizia e di dare seguito all'attuazione di accordi congiunti e memorandum d'intesa”, in modo da “servire gli interessi comuni dei due paesi vicini, in particolare quelli legati alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti, che richiede un maggiore coordinamento tra le parti". (segue) (Res)