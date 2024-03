© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: leader Hamas, Israele non ha volontà politica per raggiungere un accordo - La parte israeliana “non ha la volontà politica per raggiungere un accordo”. Lo ha dichiarato Mahmoud Marddawi, uno dei leader del movimento islamista palestinese Hamas, spiegando che “non c’è un’atmosfera positiva” nei negoziati che si stanno svolgendo per cercare di raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza. "La risposta israeliana è stata negativa e non ha incluso alcuna indicazione di un cessate il fuoco o del ritiro dell'esercito da Gaza", ha affermato Marddawi, aggiungendo che "la questione del ritorno (dei profughi) è stata sollevata con la proposta da parte israeliana di permettere a un numero limitato di donne e bambini di tornare nelle zone settentrionali di Gaza e questo non sarà accettato da nessun palestinese". Il leader ha dichiarato che "Israele vuole solo il ritorno degli ostaggi”, e ha proseguito: “Tuttavia, gli ostaggi israeliani non torneranno a meno che gli sfollati non tornino, la Striscia non venga ricostruita, gli aiuti non entrino, il cessate il fuoco e il ritiro non vengano attuati". (Res)