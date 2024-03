© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Banca centrale registra “relativo miglioramento” del Pil - Gli ultimi indicatori economici in Tunisia mostrano un “relativo miglioramento” del Pil nel primo trimestre del 2024. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Banca centrale tunisina (Bct), secondo cui il Paese ha beneficiato della graduale ripresa del settore agricolo, che lo scorso anno ha registrato una contrazione dell’11 per cento sottraendo oltre un punto percentuale alla crescita economica annua. Avrebbero inoltre contribuito alla crescita economica le “vivaci” esportazioni di merci e gli arrivi turistici dei primi due mesi dell’anno. Secondo i dati della Banca centrale, il disavanzo delle partite correnti si è ridotto a 49 milioni di euro (-0,1 per cento del Pil) alla fine di febbraio, rispetto ai 237 milioni di euro (-0,5 per cento) dell'anno precedente. Questa performance sarebbe dovuta in particolare alla riduzione del deficit commerciale, che si è attestato a 532 milioni di euro rispetto ai 704 milioni di euro registrati alla fine di febbraio 2023. Tuttavia, il consiglio di amministrazione della Bct ha espresso preoccupazione per l'ampliamento del deficit energetico su base annua (544 milioni di euro alla fine di febbraio 2024 rispetto ai 505 milioni di euro del 2023), dovuto essenzialmente al deterioramento della capacità produttiva e al significativo ritardo nell'attuazione di progetti legati alla transizione energetica. La Banca centrale ha avvertito che questa situazione potrebbe incidere sulla ripresa del settore estero, "in un contesto geopolitico teso, segnato dalla ripresa della pressione sui prezzi internazionali dell'energia". (segue) (Res)