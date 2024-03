I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: medici italiani eseguono interventi chirurgici su pazienti affetti distrofia muscolare - Una équipe medica italiana ha iniziato ad eseguire interventi chirurgici per la scoliosi su pazienti affetti da distrofia muscolare presso il Centro medico di Misurata, in Libia. Lo riferisce l'Autorità libica per il supporto e lo sviluppo dei servizi terapeutici in un messaggio su Facebook. “Queste operazioni vengono condotte per la seconda volta presso il Centro medico di Misurata, nel quadro del piano ‘Ritorno alla vita’ del Governo di unità nazionale”, si legge nel post. La Libia soffre di una grave arretratezza nel settore sanitario. Molti pazienti sono infatti soliti recarsi all’estero per ricevere cure, nonostante un budget annuale per il settore sanitario stimato in circa un miliardo di euro. (segue) (Res)