I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: Movimento per la società della pace chiede dialogo nazionale prima di elezioni - Il Movimento per la società della pace (Msp) ha chiesto un dialogo nazionale per correggere le carenze legali e organizzative riscontrate durante le precedenti elezioni e per avviare una revisione della legge elettorale in Algeria. Secondo il sito d’informazione “Ultra Algérie”, al termine di una riunione straordinaria del suo ufficio nazionale, il movimento ha dichiarato che le elezioni presidenziali costituiscono un importante appuntamento “per realizzare l'auspicata transizione democratica e rafforzare la rotazione pacifica del potere, che richiede una prassi trasparente, un dialogo serio e responsabile sui diversi input del processo politico”. Il Msp ha sottolineato la necessità di creare le condizioni politiche per garantire la competitività e la pluralità e per conferire legittimità e credibilità, in particolare aprendo l'arena politica, garantendo la libertà dei media e la neutralità dell'amministrazione e delle varie istituzioni statali in tutte le fasi del processo elettorale e ripristinando la fiducia dei cittadini nelle elezioni. Il movimento ha inoltre evidenziato la necessità di rivedere la legge elettorale e migliorare il contesto giuridico che regola il processo elettorale per garantire il buon svolgimento delle consultazioni e tutelare la volontà popolare, attraverso un dialogo nazionale che tenga conto della correzione degli squilibri legali e organizzativi registrati durante le precedenti elezioni. Oltre al Msp, altri partiti politici tra cui l'Alleanza nazionale repubblicana e l’Union pour l’élévation et le changement, hanno richiesto una revisione della legge elettorale. Infine, il Msp ha dichiarato che sarà il Consiglio consultivo nazionale a decidere se il movimento prenderà parte o meno alle elezioni. (segue) (Res)