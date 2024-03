I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Banca centrale, riserve valutarie coprono 106 giorni di importazioni - Le riserve valutarie della Tunisia ammontano a 6,97 miliardi di euro, equivalenti a 106 giorni (poco più di tre mesi) di importazioni, al 21 marzo. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Banca centrale. Alla fine di febbraio 2024, le riserve valutarie ammontavano a 6,87 miliardi di euro (105 giorni di importazioni), in calo rispetto al livello di fine dicembre 2023 (7.882 milioni di euro o 120 giorni di importazioni), principalmente per il rimborso da 850 milioni di euro del prestito obbligazionario contratto sul mercato finanziario internazionale. Per quanto riguarda i prezzi al consumo, nel febbraio 2024 è proseguita la graduale discesa del tasso di inflazione. Il tasso di inflazione si è attestato al 7,5 per cento (su base annua), rispetto al 7,8 per cento del mese precedente e al 10,4 per cento di febbraio 2023, pur rimanendo ben al di sopra della media a lungo termine. Questo allentamento è stato sostenuto dalla decelerazione dell'inflazione generale, "esclusi gli alimenti freschi e i prodotti a prezzi amministrati" (7,8 per cento rispetto all'8,3 per cento di gennaio 2024) e dei prezzi degli alimenti freschi (11 per cento rispetto al 13,8 per cento). Secondo i dati della Bct, l'inflazione dei prezzi amministrati si è stabilizzata nel febbraio 2024, attestandosi al 4,4 per cento rispetto al 3 per cento del mese precedente. (segue) (Res)