- Tunisia: pastore ferito da esplosione mina sul monte Mghila a Kasserine - Un pastore di circa 30 anni è rimasto ferito ieri nell'esplosione di una mina nella zona militare chiusa del Monte Mghila, nella delegazione di Sbiba, nel governatorato di Kasserine, in Tunisia. Secondo l'agenzia di stampa "Tap", l'uomo è stato portato all'ospedale locale di Kasserine. Non è il primo incidente di questo genere. Nella regione montuosa centro occidentale del Paese, centinaia di terroristi hanno trovato rifugio, nascondendo mine ed esplosivi che hanno spesso ucciso o ferito residenti ed agenti di sicurezza. Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim) ha un numero limitato di sostenitori locali, tra le sue fila ci sono combattenti provenienti da Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia. Secondo un recente rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Ansar al Sharia in Tunisia conta 120-140 combattenti dislocati nella remota area montuosa al confine con l'Algeria, supportati da una rete di complici locali. Gli esperti sostengono che Al Qaida e Isis (Daesh) in Nord Africa hanno dovuto affrontare una significativa pressione antiterrorismo, che ha ampiamente contenuto la minaccia. Lo scorso 30 gennaio, il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha deciso di prorogare lo stato di emergenza per il rischio terrorismo per tutto il 2024. (Res)