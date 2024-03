© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: piattaforma cinese TikTok classificata come "minaccia alla sicurezza nazionale" - La piattaforma cinese di condivisione video TikTok è stata classificata da Taiwan come una "minaccia alla sicurezza nazionale". Lo riporta il quotidiano "Taiwan News" citando le dichiarazioni rilasciate dalla ministra per gli Affari digitali, Audrey Tang. Durante un'audizione in parlamento, Tang ha affermato che "attori stranieri e ostili" hanno un controllo sostanziale, anche se non necessariamente diretto, sulla piattaforma. Il governo ha già messo al bando TikTok dalle proprie agenzie e valuterà l'estensione del divieto ai campus scolastici, alle agenzie non governative e ad altri settori. I potenziali rischi di TikTok per la sicurezza nazionale destano preoccupazione anche negli Stati Uniti. Il 13 marzo, la Camera dei rappresentanti ha infatti approvato un disegno di legge che potrebbe mettere al bando l'applicazione se la società madre, la cinese ByteDance, non dovesse cedere la proprietà della piattaforma a una società statunitense nell'arco di sei mesi. (segue) (Res)