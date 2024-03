© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: Manila convoca inviato cinese dopo ultimo incidente navale - Il governo delle Filippine ha annunciato oggi d'aver convocato l'inviato cinese a Manila, in risposta alle ultime "azioni aggressive" della Guardia costiero cinese ai danni di un vascello filippino nelle acque del Mar Cinese Meridionale contese dai due Paesi. Secondo le Filippine, la Guardia costiera cinese ha usato cannoni ad acqua contro la nave da rifornimento filippina Unaizah May 4, danneggiando l’imbarcazione e ferendo tre membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto sabato 23 marzo al largo della secca di Second Thomas, un territorio conteso al largo del Mar Cinese Meridionale che è stato teatro di ripetuti scontri tra le Marine di Cina e Filippine nell’ultimo anno. (segue) (Res)