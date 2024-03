© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord-Giappone: sorella Kim, premier Kishida ha chiesto convocazione vertice bilaterale - Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha chiesto la convocazione di un vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo ha affermato oggi Kim Yo-jong, influente sorella del leader nordcoreano, aggiungendo però che un incontro tra i due leader è "improbabile" in assenza di un cambiamento nella politica del Giappone. "Il signor Kishida ha recentemente espresso il desiderio di incontrare il presidente della Commissione degli affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea il più presto possibile", ha dichiarato Kim Yo-jong in un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna") riferendosi al leader nordcoreano. Proprio oggi il premier giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che è "importante" cercare di intavolare discussioni di alto livello con la Corea del Nord. "Per le relazioni tra il Giappone e la Corea del Nord, è importante avere discussioni al vertice, per risolvere questioni come quella dei rapimenti di cittadini giapponesi da parte di Pyongyang negli anni Settanta e Ottanta" del secolo scorso, ha dichiarato il primo ministro giapponese durante una sessione parlamentare. (segue) (Res)