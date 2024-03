I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terrorismo: Tajani, intelligence italiana sempre all’erta, attenzione durante vacanze di Pasqua - L’Italia attraverso i servizi d’intelligence e le sue forze dell’ordine "è sempre all’erta per prevenire qualsiasi attentato". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Restart” su Rai 3. “L’attività preventiva è sempre molto forte. Anche durante le vacanze di Pasqua bisognerà stare molto attenti. Faremo sempre di più per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e dei turisti. Non ci sono rischi concreti”, ha detto Tajani. (segue) (Rin)