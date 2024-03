I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bari: Renzi, Decaro persona perbene, non posso dire lo stesso di Emiliano - "A Bari grande caos istituzionale tra il Viminale e la città guidata da Antonio Decaro. Decaro è un bravissimo amministratore e una persona perbene. Non posso dire la stessa cosa di Michele Emiliano. Anzi, ritengo Michele Emiliano il simbolo di un modo di far politica che è opposto al mio. Sono fiero del fatto che Italia viva non ha mai sostenuto il governo di Emiliano. E anzi, chi ha scelto di stare con noi ha lasciato la maggioranza pugliese, a differenza di quello che hanno fatto altri partiti. Questa io la chiamo serietà". Lo afferma nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (segue) (Rin)