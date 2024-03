I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terrorismo: Viminale, intensificata attività di vigilanza e controllo in luoghi di aggregazione e obiettivi sensibili - In vista delle prossime festività pasquali il Viminale ha disposto "una intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo da parte delle Forze di polizia con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone, nonché a tutti gli obiettivi sensibili, alla luce di un loro eventuale aggiornamento". E' quanto è emerso questa mattina al Viminale durante la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'attentato d venerdì scorso a Mosca. (Rin)