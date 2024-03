Molise: Roberti, oggi bellissima giornata, grazie a fondo sviluppo progetti per 455 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è una bellissima giornata per il Molise. Abbiamo programmato gli investimenti dei 455 milioni” di finanziamento provenienti “dall’accordo che firmiamo oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, intervenendo oggi a Campobasso per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione. “Siamo una regione piccola ma con tanta voglia di fare”, ha aggiunto il presidente sottolineando come il Molise “sia la prima in assoluto” per la crescita del Pil e al secondo posto “fra le Regioni più dinamiche sull’export”. Con i fondi che arriveranno “vogliamo poi dare risposte ai territori con investimenti capaci di dare slancio alle politiche economiche”, ha poi concluso il presidente. (Rin)