Energia: Saudi Aramco vuole rafforzare cooperazione con Cina per riduzione emissioni

- La società energetica Saudi Aramco ha intenzione di rafforzare la cooperazione con la Cina, in particolare in settori quali le tecniche di cattura del carbonio. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Amin Nasser, durante il China Development Forum, che si conclude oggi a Pechino. Nasser ha detto: "Non siamo semplici investitori e la Cina non è solo un mercato per noi. Vogliamo essere un partner di prima istanza nel percorso di sviluppo economico della Cina, dal momento che nuove opportunità si stanno chiaramente delineando". Inoltre, l'amministratore delegato di Saudi Aramco ha spiegato che Saudi Aramco è "orgogliosa" di essere il fornitore di energia più affidabile della Cina e ha sottolineato le forti opportunità di cooperazione tra la società e i partner cinesi nei settori volti alla riduzione delle emissioni. "La Cina è molto forte nei settori delle energie rinnovabili e dei materiali critici (per la transizione energetica), mentre Aramco e l'Arabia Saudita hanno un chiaro interesse per il solare, l'eolico, l'idrogeno e gli elettrocombustibili. Queste aree hanno un grande potenziale a lungo termine e la combinazione dei nostri punti di forza potrebbe soddisfare le nostre ambizioni", ha sottolineato Nasser. (segue) (Res)