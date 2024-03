Energia: Saudi Aramco vuole rafforzare cooperazione con Cina per riduzione emissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento al forum nella capitale cinese, l'amministratore delegato di Saudi Aramco Nasser ha spiegato che l'azienda è impegnata a realizzare l'obiettivo di raggiungere la sicurezza energetica nel Paese asiatico a lungo termine, che favorirà la crescita e lo sviluppo della Cina, che "occupa un posto di vitale importanza nella nostra strategia di investimento globale". Infatti, lo scorso anno Aramco è stata "tra i principali investitori diretti" nel Paese. Nasser ha anche sottolineato la presenza significativa della società nel settore chimico, citando le sue quote di maggioranza in Saudi Basic Industries Corp ed evidenziando i piani per aumentare la produzione di liquidi chimici a 4 milioni di barili entro il 2030. "Quindi credo che i nostri obiettivi strategici nel settore chimico siano ben allineati (...) L'anno scorso sono stati siglati due accordi per investimenti multimiliardari nel settore dei liquidi e dei prodotti chimici in Cina", ha dichiarato Nasser, precisando: "Uno riguarda l'acquisizione di una partecipazione nella Rongsheng Petrochemicals Co. nella provincia di Zhejiang per 3,4 miliardi di dollari. Nel secondo caso, si tratta della partnership nella provincia di Liaoning, per un costo di circa 12 miliardi di dollari". (Res)