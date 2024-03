Bosnia-Montenegro: oggi inizia costruzione valico frontiera di Zupci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia ufficialmente oggi la costruzione del nuovo valico di frontiera tra la Bosnia Erzegovina e il Montenegro nella località di Zupci. Lo ha annunciato la Direzione per le imposte indirette del Paese della Bosnia Erzegovina (Uio) secondo cui saranno stanziati 2,3 milioni di marchi convertibili (circa 1,2 milioni di euro) per la costruzione del passaggio. Il termine per la fine dei lavori, secondo la documentazione di gara, è di 180 giorni. Il nuovo valico di frontiera si troverà sulla direzione stradale tra la città bosniaca di Trebinje e quella montenegrina di Castelnuovo (Herceg Novi). (Seb)