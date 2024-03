Tim: Asati presenterà lista candidati per rinnovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asati presenterà all’Assemblea Tim di aprile una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione. La decisione – riferisce una nota – è dovuta alla convinzione che, soprattutto in questo momento di grande trasformazione per Tim, possa essere molto importante, per la società e per tutti gli azionisti, avere nel Cda il contributo di rappresentanti dei piccoli azionisti. Asati condivide le linee generali del piano della Società, che ha deciso la vendita di alcune infrastrutture di rete e prevede quella di Sparkle. La cessione della rete d’accesso fissa e di una parte della rete di “backhaul” è necessaria per ridurre il debito. Tim continua, però, a offrire servizi di connettività, sulla rete mobile e su quella di “backhaul” (fissa e mobile), e sta crescendo nell’offerta, fatturato e margini dei servizi Cloud. Facendo leva sulle sue infrastrutture di rete, Tim ha anche un’importante possibilità di crescita offrendo "enabling services”, che migliorano la qualità dei servizi applicativi, abilitano l’offerta di nuovi servizi, consentono di monetizzare le reti Very High Capacity e di ottenere, in molti casi, una riduzione del costo della rete. (Com)