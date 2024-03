Milano: Sala, Nahum con Riformisti ha senso, importante sia nel centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io l’ho incontrato e ho capito le sue ragioni, l’importante è che rimanga sempre nell’ambito del centrosinistra, cosa che gli ho sottolineato, ma non penso che ci siano dubbi su questo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della conferenza stampa di presentazione del festival del Teatro "Presente indicativo", in merito all'ingresso di Daniele Nahum, ex consigliere del Partito Democratico a Palazzo Marino, nel gruppo dei Riformisti. "Mi pare che, per come lui sente le cose, possa avere un senso", ha concluso. (Rem)