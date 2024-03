Tlc: Open fiber, nuova rete pubblica operativa a Mirabella Eclano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga è sulla rampa di lancio a Mirabella Eclano. Lo comunica Open Fiber in una nota. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del comune irpino di accedere a internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. La rete ultraveloce costruita a Mirabella per 55 chilometri e raggiunge 3.900 unità immobiliari in modalità Fiber-to-the-home (Ftth), cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici. Con questa tecnologia è possibile navigare fino alla velocità di 10 gigabit al secondo (10 mila megabit o 10 Gbps) rendendo così fruibili i servizi ad elevato impatto digitale: dalla telemedicina alla domotica, dalla pubblica amministrazione digitale al lavoro agile fino alla didattica a distanza e al cloud computing. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del piano Banda ultra larga (Bul) gestito da Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania. Il bando ha previsto in particolare anche la copertura in fibra di alcuni edifici pubblici, che potranno così erogare i propri servizi alla cittadinanza in modo sempre più efficace ed efficiente: tutti gli istituti scolastici, l’ufficio del giudice di pace, il comando dei carabinieri, il Parco archeologico Aeclanum, le sedi municipali e il distretto sanitario. (segue) (Com)