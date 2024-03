Tlc: Open fiber, nuova rete pubblica operativa a Mirabella Eclano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’arrivo della fibra ottica ultraveloce rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità – ha detto il sindaco Giancarlo Ruggiero nel corso di una iniziativa ad hoc organizzata nel centro polifunzionale Univerest – una innovazione che può e deve accompagnare il processo di crescita avviato dall’amministrazione comunale. L’accensione dei servizi di connettività – prosegue il primo cittadino – permetterà ai nostri concittadini, alle imprese che operano sul territorio, ai professionisti, alle famiglie e alla pubblica amministrazione stessa di poter finalmente competere sullo stesso piano delle grandi città. Stiamo al contempo dialogando con Open fiber per ottimizzare gli allacci degli utenti che vorranno aderire, in modo tale da ridurre al minimo gli eventuali disagi anche e soprattutto in vista degli eventi che vedranno protagonista il nostro territorio". "Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open fiber – ha sottolineato Raffaele Cobino, field manager dell’azienda – Mirabella Eclano si dota di una rete ultrabroadband d’ultima generazione in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in Hd, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione". Open fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica Ftth e tra i leader in Europa. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. (Com)